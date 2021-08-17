Сахиба Гафарова дала напутствия новым послам Азербайджана

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Милли Меджлиса, в частности спикер встретилась с послом Азербайджана в Пакистане Хазаром Фархадовым, послом в Латвии Эльнуром Султановым, послом в Австрии Ровшаном Садыгбейли, послом в Бельгии Вагифом Садыговым, послом в Турции Рашадом Мамедовым, послом в Эстонии Анаром Магеррамовым. Сахиба Гафарова также встретилась с послом Азербайджана в Польше Наргиз Гурбановой, руководителем постоянного представительства при Совете Европы, послом Фахраддином Исмаиловым, послом в в Корее Рамзи Теймуровым и послом в Молдове Гудси Османовым.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречи с новоназначенными чрезвычайными и полномочными послами Азербайджана в ряде зарубежных стран.

В ходе встреч председатель Милли Меджлиса отметила важность эффективного использования возможностей парламентской дипломатии в мероприятиях, проводимых в направлении пропаганды азербайджанских реалий, защиты наших государственных интересов, укрепления международных связей.

Спикер подчеркнула важность поддержки реализации совместных инициатив, направленных на расширение и укрепление сотрудничества между законодательными органами для дальнейшего развития международных связей Милли Меджлиса, уделения особого внимания обмену опытом в области законотворчества, усиления совместной деятельности с международными парламентскими организациями.

На встречах говорилось также о необходимости донести до международных организаций, государственных структур и представителей общественности этих стран новые реалии, сложившиеся в регионе после славной победы, одержанной в прошлом году под руководством уважаемого президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне. Также были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджана и законодательными органами зарубежных стран, в которых работают послы.