Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 20:14

Хотя закрепившийся в Афганистане «Талибан» и объявил о своих намерениях жить в мире со странами-соседями, а свое государство преобразовать в соответствии с истинными положениями ислама, то есть без жестокости и зверств, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан принимают экстренные меры для защиты своих границ. Власти Казахстана, в частности привели свои войска в боевую готовность. Для отражения возможной агрессии со стороны талибов подняты силы подразделения специальных операций, фронтовой и военно-транспортной авиации, противовоздушной обороны и др. Комментируя haqqin.az взрывоопасную для стран Центральной Азии обстановку, казахстанский политолог Досым Сатпаев прежде всего напомнил, что подобное уже происходило: в 1996 году, после ухода советских войск власть в сопредельном Афганистане тоже захватили талибы, продержавшиеся несколько лет - до 2001 года.

Однако, как считает Д.Сатпаев, ключевое отличие нынешней ситуации с тем периодом заключается в том, что в 90-е годы между Центральной Азией и талибами имелся буфер - оппозиционный «Талибану» Северный альянс, контролировавший весь северный Афганистан. Объединение состояло из полевых командиров, представляющих различные этнические группы страны - таджиков, узбеков, туркменов и др. «Северный альянс был достаточно боеспособной силой, которая успешно противостояла талибам и не давала им возможности дойти до границ Центральной Азии, - утверждает политолог. - Альянс поддерживали США, Россия, Узбекистан и даже Иран, и такой буфер был, несомненно, гарантом безопасности граничащих с Афганистаном государств. А сейчас нет ни Северного альянса, ни, соответственно, буфера между талибами и Центральной Азией. И это реальная угроза, потому что не вся граница с Афганистаном хорошо защищена. Достаточно надежной можно считать лишь афганско-узбекские рубежи, потому что у Узбекистана - одна из сильнейших в регионе армий. Второе место после нее занимает казахстанская армия. Таджикистан же как член ОДКБ имеет определенную военную поддержку со стороны России. А вот туркмено-афганская граница самая уязвимая. У Туркменистана слабая и деморализованная армия. И это большая угроза не только для самой страны, но и для Казахстана и Азербайджана: если гипотетически талибы прорвутся через туркмено-афганскую границу, то это уже прямой выход в регион Каспия. А с экономической точки он очень важен для Астаны и Баку». При этом эксперт предвидит, что проблемой для государств региона станет не только сам по себе захват власти в Афганистане талибами. Дело в том, что движение «Талибан», состоящее в основном из пуштунов, заинтересовано укрепить свои позиции в границах страны, установить афганский исламский эмират. Пока, правда, без претензий распространить эмират на другие государства.

«Но это лишь потому, - уверен Д.Сатпаев, - что в настоящее время агрессия в отношении других стран физически не под силу талибам. Ряды движения составляют примерно 70-90 тысяч вооруженных людей. Это не так много, если учесть число военных в Узбекистане и других центрально-азиатских странах. Кроме того, у Китая тоже есть свои экономические интересы в регионе, и, в случае чего, Пекин окажет помощь расположенным здесь странам. То есть если талибы все же решатся на агрессию, им будет оказано мощное сопротивление. Но до поры до времени это не входит в их планы – сейчас им надо установить полный контроль над всей страной, что до сих пор не удавалось ни одной власти в Афганистане. Это очень пестрая с этнической точки зрения страна - 400 провинций с разными народностями и в каждой их них свои полевые командиры, с которыми не так просто поладить». По мнению политолога, не стоит сбрасывать со счетов и такой серьезный фактор, как то, что значительной частью экономики Афганистана является производство наркотиков, которое как раз контролируют полевые командиры. И пока неясно, будут ли талибы с ними воевать или, напротив, сотрудничать. Вместе с тем, подчеркивает он, само движение «Талибан» очень неоднородное. В нем есть свои относительно умеренные и свои радикалы. Гораздо большую опасность представляет ИГИЛ, который после поражения в Сирии и Ираке тоже укрепил свои позиции в Афганистане. В 2014 году ему даже присягнула радикальная террористическая организация Исламское движение Узбекистана, созданная еще в 90-е годы выходцами из разных центрально-азиатских стран. Во всяком случае раньше исламисты активно сотрудничали с «Аль-Каидой», а потом с «Талибаном». То есть ИГИЛ имеет определенную поддержку внутри Афганистана, в первую очередь со стороны иностранных наемников.

«Сейчас в Афганистане, кроме талибов, действуют около 20 террористических организаций. И эти силы представляют большую угрозу для сопредельных стран, так как в отличие от талибов они напрямую заинтересованы в дестабилизации региона, создании объединенного государства Центральной Азии и Афганистана, которое они называют «Великий Хорасан», - указывает политолог. По наблюдениям Сатпаева, Узбекистан, США, РФ и Китай давно пытаются вести переговоры с талибами, рассчитывая, что они при каких-то условиях будут противостоять ИГИЛ. То есть геополитические игроки хотят выбрать из двух зол меньшее, коим, по их мнению, является «Талибан». И в некоторых регионах Афганистана уже начались стычки между этими двумя террористическими организациями. Но главное, чего опасается эксперт, то, что захват талибами власти в Афганистане может послужить «вдохновляющим примером» для радикалов в других странах региона. Ведь совсем недавно немало узбеков, казахов, киргизов, азербайджанцев воевали на стороне исламистов в Сирии и Ираке, и часть из них перебралась в Афганистан. «Сейчас они сотрудничают с ИГИЛ, - указывает Д.Сатпаев. - Существуют так называемые "спящие" ячейки террористических организаций. И это представляет немалые угрозы и риски. За последние 10-15 лет в странах Центральной Азии, в том числе Казахстане, произошли серии терактов. Усиление талибов может оказать влияние на ценностный ориентир определенной части этих людей». А надежды на то, что «Талибан» будет бороться с ИГИЛ, он считает по меньшей мере наивными. Большее, на что можно рассчитывать, это что «Талибан» заключит с ИГИЛ некий условный договор о ненападении, так как у них есть общие враги. Худший же сценарий, по мнению Д.Сатпаева, может разыграться, если талибы и ИГИЛ найдут общий язык - это станет огромной угрозой региону. Поэтому странам Центральной Азии следует не особо надеяться на военную поддержку РФ, КНР или США, а рассчитывать только на свои силы.