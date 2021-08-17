«Азербайджан добивается новых достижений в сфере оборонной промышленности, исходя из перспектив развития на период после 2050 года». Об этом заявил журналистам министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев, который участвует на выставке IDEF-2021 в Стамбуле.

«Я провел встречи с руководителями оборонной промышленности ряда стран. Готовится дорожная карта и строятся новые планы. Поручения уважаемого президента Ильхама Алиева охватывают период после 2050 года. Уже речь идет не просто о стрелковом оружии, вроде автоматов и пистолетов. Речь идет о самом современном вооружении, которое будет использовано через 20-30 лет.

В нашем министерстве находятся в разработке 150 наименований современного оружия.

Мадат Гулиев также особо отметил, что стенд Азербайджана на выставке IDEF-2021 в Стамбуле построен в форме крепости Шуша.

«На протяжении 28 лет символ Азербайджана, прекрасный регион находился в руках армянских террористов. Шуша является нашим символом, и поэтому в кратчайшие сроки президент добился освобождения Карабаха. Это - не обычный стенд. И железный кулак президента И.Алиева демонстрирует силу тюркского, азербайджанского народа. Мы не претендуем ни на чьи земли. Но если последует агрессия против Азербайджана, то железный кулак даст адекватный ответ», - сказал Мадат Гулиев.