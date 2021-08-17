Новое сверхмощное оружие Турции

Система NAZAR впервые представлена Анкарой во время выставки IDEF 2021. Система обеспечивает широкополосную ультрасовременную возможность лазерного мягкого поражения ракетой с наведением EO/IR для защиты критически важных баз и объектов.

Система разработана с возможностью применять методы лазерного ослепления и мягкого поражения, направленные против ракет с этой функцией. Таким образом оружие позволит нейтрализовать управляемые ракеты с больших расстояний.

На первом этапе NAZAR можно использовать на мобильной платформе, легко транспортируя в нужные места в соответствии с эксплуатационными потребностями. Электроэнергия, необходимая для работы системы, вырабатывается собственным генератором, поэтому нет необходимости во внешнем источнике питания.