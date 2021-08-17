Дезинформация о «Северном потоке-2» обвалила цены на газ
Вечером 18 августа цена газа в Европе упала примерно на 10 процентов из-за появления ложных данных о получении газа из «Северного потока-2», пишет «Интерфакс».
У немецкого газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от «Северного потока-2» EUGAL, появилась информация, что в точке выхода из морской магистрали Lubmin II были получены физические объемы газа. Представитель Gascade уже опроверг сведения, заявив об их ошибочности. Сейчас данные Gascade снова показывают отсутствие прокачки.