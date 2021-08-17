Две российские дизель-электрические подводные лодки вместе с кораблем сопровождения прошли через пролив Большой Бельт, который является частью датской акватории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей вооруженных сил (ВС) Дании.

Датские военные заметили подлодки, когда те двигались в северном направлении. «Третья субмарина, входящая в группу, находится на якорной стоянке к югу от Лангеланна. Ожидается, что она покинет ее позже», — рассказали представители ВС.