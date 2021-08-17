Личный состав 5-го армейского корпуса Минобороны Армении был поднят по тревоге и прибыл к точке назначения. Так же в срочном порядке был создан пункт управления войсками. Передислокация армейских частей осуществлялась в рамках локальных военных учений и в свете участившихся ежедневных нарушений режима прекращения огня вдоль всей азербайджано-армянской государственной границы, особенно в нахчыванском направлении, вблизи позиций азербайджанских войск у поселка Гейдарабад.

Вслед за распространившейся в Армении информацией о трехмесячных сборах военнообязанных запаса, по сигналу тревоги был поднят армейский корпус вооруженных сил Армении, ответственный за нахчыванское направление. Хотя сбор резервистов и был осуществлен без соответствующего официального постановления правительства и на фоне муссируемых слухов о новом широкомасштабном столкновении на границе с Азербайджаном.

Наряду с этим, повышенный интерес вызывает и неожиданный визит российского посла Сергея Копыркина в село Араздейен и на линию соприкосновения войск, где ведется интенсивный обстрел с армянской стороны. К тому же российский посол в Ереване совершил поездку и на армяно-турецкую границу, встретившись с российскими пограничниками.

Армянские СМИ особо отмечают и повышенную боевую готовность в 4-м армейском корпусе, дислоцированном в направлении Лачина и Кельбаджара. А в этом армейском корпусе провели «строевой смотр» оружия и боевой техники.

Как отмечают армянские эксперты, положение дел в армянской армии все еще вызывает обеспокоенность, поскольку стоит вопрос не только переоснащения, а в целом переукомплектования, точнее, воссоздания разбитых на голову во время войны вооруженных сил. Разрозненной армянской армии сейчас не до крупномасштабных военных учений. И все аналогии и сравнения с ситуацией в азербайджанской армии не выдерживают никакой критики – с первого дня окончания войны азербайджанская армия беспрестанно проводит совместные военные учения с лучшей армией НАТО - турецкой армией. К тому же армяне испытывают большие материально-технические проблемы, трудности со снабжением, а инженерно-технические и соорудительные работы на новой линии соприкосновения не отвечают современным оборонительным нормам.

В условиях отсутствия реальной регулярной армии, Минобороны Армении имитирует боевую подготовку разрозненных и деморализованных военных соединений лишь с одной целью – как-то подкрепить популистские заявления новоиспеченного министра обороны Аршака Карапетяна о подготовке к решительным мерам по нейтрализации азербайджанских военнослужащих на условной и неуточненной межгосударственной границе, которая и является-то всего-навсего новой линией соприкосновения войск...