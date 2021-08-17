Турция стала старшим братом Эфиопии
Турция приветствует усилия властей Эфиопии по противодействию деятельности террористической организации Фетхуллаха Гюлена.
Как сообщает Анадолу, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом Али в Анкаре.
Глава государства с удовлетворением отметил, что на прошлой неделе все школы FETÖ в Эфиопии были переданы в ведение Фонда просвещения Турции.
Турецкий лидер отметил также, что Анкара готова внести посильный вклад в мирное урегулирование эфиопско-суданского пограничного конфликта вокруг района аль-Фашага, включая посредничество.
В свою очередь Абий Ахмед Али подчеркнул, что Эфиопия придает крайне важное значение дружбе и партнерству с Турцией.
По словам политика, Турция - страна, обладающая влиянием на международной арене, которая также задает тон глобальным отношениям.