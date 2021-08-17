Турция стала старшим братом Эфиопии

Турция приветствует усилия властей Эфиопии по противодействию деятельности террористической организации Фетхуллаха Гюлена.

Как сообщает Анадолу, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом Али в Анкаре.

Глава государства с удовлетворением отметил, что на прошлой неделе все школы FETÖ в Эфиопии были переданы в ведение Фонда просвещения Турции.