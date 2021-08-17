Британцы остались без пива

Пабы в Великобритании столкнулись с перебоями в поставках пива, в некоторых из них запасы этого напитка практически закончились, пишет издание Daily Mail.

Проблемы с поставками возникли из-за того, что в стране стало меньше водителей, занимающихся грузоперевозками, что вызвано, в частности пандемией коронавируса.

Сложная ситуация с поставками сложилась в Шотландии. В The Scottish Licensed Trade Association, которая представляет все сферы лицензированной торговли в Шотландии, сообщили, что поставки пива сократились или прекратились с прошлой недели.