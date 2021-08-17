Как сообщает ТАСС, Гани подтвердил, что в настоящий момент находится в Объединенных Арабских Эмиратах. "Меня вынудили покинуть Кабул, я не хотел стать причиной кровопролития в столице", - рассказал он, добавив, что "его искали". "Я был во дворце, когда охрана мне сказала, что произошло что-то похожее на переворот, когда талибы вошли в столицу", - заявил Гани.

Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани обратился через Facebook к афганскому народу. В своем обращении президент объяснил свое бегство из страны необходимостью предотвратить кровопролитие.

Гани подчеркнул, что не считает себя предателем. "Я не предавал свою родину и прошу всех не обращать внимания на слухи, мы хотели мира для Кабула и не желали, чтобы он был разрушен, я очень надеюсь, что война в Афганистане закончится, - добавил он. - Наши вооруженные силы не несут ответственность за этот провал, она полностью лежит на политиках".

Он также отметил, что вел переговоры с талибами об обеспечении безопасности Кабула и мирной передаче власти.

Гани особо отметил, что вернется в Афганистан в ближайшем будущем и назвал необоснованными утверждения, что вывез с собой деньги. По словам беглого президента, талибы обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее.