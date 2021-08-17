Турция готова к любым формам сотрудничества во имя мира в Афганистане, благополучия соотечественников, живущих в этой стране, а также для защиты своих интересов. Об этом в интервью Анадолу заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

“Независимо от того, кто находится у власти в этой стране, Турция будет поддерживать братский Афганистан в хорошие и трудные времена”, - заявил турецкий лидер.

По его словам, Турция приветствует умеренные и взвешенные заявления лидеров “Талибан” после прихода к власти в стране.

Глава турецкого государства подтвердил готовность провести встречу с лидерами движения “Талибан”. “Мы заявляли ранее, что можем принять лидеров “Талибан”. Мы сохраняем эту позицию и сегодня”, - сказал, в частности, президент Эрдоган.

По его словам, военное присутствие Турции в Афганистане могло бы укрепить позиции новой администрации этой страны на международной арене и облегчить ее работу.