Афганцы через реку переплывают в Узбекистан
Беженцы из Афганистана пересекают узбекско-афганскую границу в том месте, где она проходит по середине Амударьи, на плотах, сделанных из баклажек из-под воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Термезе.
В последние дни сразу несколько групп афганских беженцев несанкционированно перешли на территорию Узбекистана в районе Термеза, при этом специалистов удивляло, как вооруженные люди в форме переплыли Амударью. "Как выяснилось, изобретательные афганцы использовали для переправы через достаточно глубокую реку с быстрым течением импровизированные плоты из пустых баклажек из-под воды, которые способны держать на поверхности воды солидный груз", - объяснил собеседник ТАСС.
Он добавил, что подобным дешевым, практически невесомым, бесшумным и надежным плавсредством очень легко управлять. "В считанные минуты переплыв реку, все нарушители сдались нашим пограничникам", - добавил источник.
Термез - самый южный город Узбекистана, административный центр граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области. Граница между двумя странами проходит по руслу Амударьи.