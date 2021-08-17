Афганцы через реку переплывают в Узбекистан

Беженцы из Афганистана пересекают узбекско-афганскую границу в том месте, где она проходит по середине Амударьи, на плотах, сделанных из баклажек из-под воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Термезе.

В последние дни сразу несколько групп афганских беженцев несанкционированно перешли на территорию Узбекистана в районе Термеза, при этом специалистов удивляло, как вооруженные люди в форме переплыли Амударью. "Как выяснилось, изобретательные афганцы использовали для переправы через достаточно глубокую реку с быстрым течением импровизированные плоты из пустых баклажек из-под воды, которые способны держать на поверхности воды солидный груз", - объяснил собеседник ТАСС.