Эрдоган готовится к переговорам с Путиным
Президент Турции Р.Т.Эрдоган заявил о готовящихся переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Анадолу.
Переговоры двух президентов запланированы на 21-22 августа.
Президент Турции Р.Т.Эрдоган заявил о готовящихся переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Анадолу.
Переговоры двух президентов запланированы на 21-22 августа.
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