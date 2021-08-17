Эрдоган готовится к переговорам с Путиным

Президент Турции Р.Т.Эрдоган заявил о готовящихся переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Анадолу.

Переговоры двух президентов запланированы на 21-22 августа.