США больше не признают Гани президентом Афганистана бегущей строкой
«Ашраф Гани больше не является политической фигурой в Афганистане», - говорится в заявлении первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.
«Ашраф Гани больше не является политической фигурой в Афганистане», - говорится в заявлении первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.
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