Нателла Рустамова, собкор 23:28

Похоже, иранцев и армян постигло взаимное разочарование. Особенно иранцев, которые из-за катастрофической ситуации с ковидом и острого дефицита вакцин в своей стране бросились в Армению за прививками, где иммунизироваться, в отличие от большинства стран мира, может бесплатно любой иностранец. Надо, однако, заметить, что уже 30 лет в Армению из-за блокады мало кто из простых иностранных граждан попадает – далеко не всем по карману окольные авиарейсы. Только иранцы и приезжали, благо живут в сопредельной стране и могут прибывать автомобильным транспортом, а не дорогими самолетами. Могли бы еще и грузины, но они особо к этим своим соседям не рвутся. После второй карабахской войны Армения обрела возможность сбросить наконец почти замкнутое кольцо блокады и восстановить свои прежние, довоенные пути. Но победа в войне Азербайджана армянским властям настолько поперек горла, что они в ущерб своему населению медлят с окончательным подписанием мирного договора и открытием транспортных коридоров.

Иран и Армению всегда связывали разнообразные экономические и политические интересы. Вроде бы и дружеские, но достаточно настороженные. Тем не менее, заверяя Баку в дружбе, Тегеран между тем оказывал Еревану самую разнообразную помощь и до войны, и во время нее и после. Вот и Армения сделала «добрососедский» жест – приезжайте, мол, вакцинируйтесь, бесплатно и сколько хотите, тем более что нам все вакцины достались бесплатно – в качестве гуманитарной помощи «пострадавшему в войне народу». Странно, однако, в то время как все государства стремятся как можно скорее привить побольше своих граждан - и это разумно, Армения, которая, в принципе, по вакцинации недалеко ушла от Ирана – если в Исламской Республике привиты всего 2 % населения, то у армян эта цифра едва дотягивает до 3 % (данные на середину августа) - собирает у себя для прививки иностранцев. Разумеется, многие страны помогают вакцинами более нуждающимся, в частности Азербайджан только в последние месяцы отправил крупные партии противоковидных препаратов в Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, но приглашать к себе на прививку зарубежных граждан по меньшей мере нерационально, а по большей - опасно. Тем более из Ирана, где ситуация с ковидом поистине критическая. Отметим, что в Азербайджане и Турции получить вакцину могут только иностранцы, имеющие право на постоянное или хотя бы временное проживание. С точки зрения профилактики абсолютно правильное решение, так как, во-первых, краткосрочный «вакцинный туризм» с большой вероятностью принесет в страну различные штаммы ковида. А во-вторых, еще неизвестно, сколько доз вакцин в будущем придется делать собственным гражданам - пока применяются две дозы, но все больше авторитетных экспертов говорят о необходимости трехкратной вакцинации. Иранцев понять можно, их зациклившиеся на ненависти к Западу власти не принимают вакцин из Европы и Америки, даже гуманитарную помощь международных организаций развернули у своих границ. Вот и кинулись люди в «дружественную» Армению. Буквально очереди из иранцев выстраиваются в Ереване у специальных прививочных пунктов для них, где условно бесплатно введут Sinovac, Sputnik V или AstraZeneca.