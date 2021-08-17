Толпы иранцев на улицах Еревана… в поисках вакцины наши заметки
Похоже, иранцев и армян постигло взаимное разочарование. Особенно иранцев, которые из-за катастрофической ситуации с ковидом и острого дефицита вакцин в своей стране бросились в Армению за прививками, где иммунизироваться, в отличие от большинства стран мира, может бесплатно любой иностранец.
Надо, однако, заметить, что уже 30 лет в Армению из-за блокады мало кто из простых иностранных граждан попадает – далеко не всем по карману окольные авиарейсы. Только иранцы и приезжали, благо живут в сопредельной стране и могут прибывать автомобильным транспортом, а не дорогими самолетами. Могли бы еще и грузины, но они особо к этим своим соседям не рвутся.
После второй карабахской войны Армения обрела возможность сбросить наконец почти замкнутое кольцо блокады и восстановить свои прежние, довоенные пути. Но победа в войне Азербайджана армянским властям настолько поперек горла, что они в ущерб своему населению медлят с окончательным подписанием мирного договора и открытием транспортных коридоров.
Иран и Армению всегда связывали разнообразные экономические и политические интересы. Вроде бы и дружеские, но достаточно настороженные. Тем не менее, заверяя Баку в дружбе, Тегеран между тем оказывал Еревану самую разнообразную помощь и до войны, и во время нее и после. Вот и Армения сделала «добрососедский» жест – приезжайте, мол, вакцинируйтесь, бесплатно и сколько хотите, тем более что нам все вакцины достались бесплатно – в качестве гуманитарной помощи «пострадавшему в войне народу».
Странно, однако, в то время как все государства стремятся как можно скорее привить побольше своих граждан - и это разумно, Армения, которая, в принципе, по вакцинации недалеко ушла от Ирана – если в Исламской Республике привиты всего 2 % населения, то у армян эта цифра едва дотягивает до 3 % (данные на середину августа) - собирает у себя для прививки иностранцев.
Разумеется, многие страны помогают вакцинами более нуждающимся, в частности Азербайджан только в последние месяцы отправил крупные партии противоковидных препаратов в Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, но приглашать к себе на прививку зарубежных граждан по меньшей мере нерационально, а по большей - опасно. Тем более из Ирана, где ситуация с ковидом поистине критическая.
Отметим, что в Азербайджане и Турции получить вакцину могут только иностранцы, имеющие право на постоянное или хотя бы временное проживание. С точки зрения профилактики абсолютно правильное решение, так как, во-первых, краткосрочный «вакцинный туризм» с большой вероятностью принесет в страну различные штаммы ковида. А во-вторых, еще неизвестно, сколько доз вакцин в будущем придется делать собственным гражданам - пока применяются две дозы, но все больше авторитетных экспертов говорят о необходимости трехкратной вакцинации.
Иранцев понять можно, их зациклившиеся на ненависти к Западу власти не принимают вакцин из Европы и Америки, даже гуманитарную помощь международных организаций развернули у своих границ. Вот и кинулись люди в «дружественную» Армению. Буквально очереди из иранцев выстраиваются в Ереване у специальных прививочных пунктов для них, где условно бесплатно введут Sinovac, Sputnik V или AstraZeneca.
Почему условно, да потому, что, как гласит русская пословица, хоть за морем телушка и стоит полушку, да рупь перевоз. О том, во что на самом деле иранским гражданам обходится вакцинация в Армении, haqqin.az поведал учитель из города Решт.
Во-первых, прямых автобусных рейсов из Ирана в Ереван нет, приходится добираться что называется на перекладных. Это влетает в копеечку, ведь надо еще и возвращаться. Во-вторых, на армянской стороне надо показать справку об отрицательном тесте на ковид. А уже в армянской столице извещают, что вакцину могут получить только иностранцы, которые находятся в стране не менее 10 дней – и это в-третьих.. Это значит, что придется все это время где-то жить, что-то есть, платить за транспорт и др. Многие иранцы, подсчитав свои средства, сразу, не солоно хлебавши, возвращаются домой.
«Но даже если у вас и есть финансовые возможности, и то непонятно, что делать в Армении десять дней. В Ереване практически нет ничего интересного для туриста. К тому же до вакцинации не рекомендуется потреблять алкоголь, так что для иранцев эти 10 дней - просто пытка. Еще хуже тем иранцам, кто вынужден максимально сократить расходы: спят на скамейках в парках, питаются дешевыми бутербродами и пирожками. Ради вакцины им приходится бесцельно слоняться по улицам Еревана и бомжевать целых десять дней», - сообщил житель Решта.
Такая вот дружеская благотворительность – вакцинацию для иностранцев не запретили, но при этом витиеватым путем решили на этом заработать побольше денежек. В Иране об этой уловке армянских властей уже знают. Так что неизвестно, какую материальную выгоду принесет армянам этот хитроумный ход, но то, что очень многие иранцы разуверились в их добром к себе отношении, несомненно.