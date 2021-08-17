Девятнадцать человек в этом предварительном списке. Что, замечу, совершенно не означает, что все предложенные в нем и останутся. Формирование кабинета министров в Иране после президентских выборов – увлекательный и непредсказуемый процесс. Возле администрации президента выстраивается очередь «ходоков»-соискателей должности. И у каждого – своя группа поддержки, обрывающая телефоны и оббивающая приемные с единственной целью, доказать, что «наша кандидатура – лучше всех».

И хотя у консерваторов большинство в Меджлисе, это совершенно не гарантирует, что список пройдет целиком. И в парламенте могут быть свои расклады в отношении того или иного министерского кресла, и в канцелярии Верховного лидера, за которым решающее слово, каждую фамилию будут рассматривать не под лупой даже, а под микроскопом: «Достоин ли? Нет ли в биографии черных пятен? Колебался ли всегда только вместе с колебаниями генеральной линии или же допускал недопустимую самостоятельность в этом вопросе?»

Поэтому в настоящее время есть смысл говорить только о трех кандидатах из списка. Поскольку они не просто «веточки новой метлы», но и насквозь «свои веточки». И первым здесь речь о Хосейне Амире Абдоллахияне, поскольку сомнения в том, что главою иранской дипломатии станет именно он, практически отсутствуют. Личность известная и видная, занимал пост заместителя министра иностранных дел и при Махмуде Ахмадинежаде, и первые три года президентского срока Хасана Рухани.

56-летний дипломат имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции, движением Хезболла и другими иранскими прокси по всему Ближнему Востоку. Умеет быть жестким – но, если нужно, вполне гибок. Прагматик до мозга костей и крайне негативно относится к внешнеполитическому курсу своего предшественника, Джавада Зарифа, которого в свое время прямо обвинял в провале внешнеполитического курса Ирана в Центральной Азии и на Южном Кавказе, а также в Европе.

Что немаловажно – Абдоллахиян был близким другом Касема Сулеймани, а кроме того, пользуется значительным авторитетом в Европе, где, пусть и сквозь зубы, но его авторитет по Ближнему Востоку, Леванту и Ираку оценивают весьма высоко.

Не вызывает сомнений также и то, что пост министра разведки займет Эсмаил Хатиб, который работал бок о бок с Раиси свыше 20 лет. То возглавляя контрразведку судебной системы Ирана, то главного директора по безопасности в администрации святынь (holy shrine) в Мешхеде. Также служил в офисе Верховного лидера. Надо думать – тоже на должностях, связанных с разведкой и контрразведкой.