В Иране новая метла. Новая до каждой веточки наш комментарий
Как сообщается, иранский парламент получил имена новых членов кабинета, предложенные президентом Ирана Эбрагимом Раиси. В местных СМИ подчеркивают, что список кабинета министров представлен неофициально и еще не окончательно доработан.
Девятнадцать человек в этом предварительном списке. Что, замечу, совершенно не означает, что все предложенные в нем и останутся. Формирование кабинета министров в Иране после президентских выборов – увлекательный и непредсказуемый процесс. Возле администрации президента выстраивается очередь «ходоков»-соискателей должности. И у каждого – своя группа поддержки, обрывающая телефоны и оббивающая приемные с единственной целью, доказать, что «наша кандидатура – лучше всех».
И хотя у консерваторов большинство в Меджлисе, это совершенно не гарантирует, что список пройдет целиком. И в парламенте могут быть свои расклады в отношении того или иного министерского кресла, и в канцелярии Верховного лидера, за которым решающее слово, каждую фамилию будут рассматривать не под лупой даже, а под микроскопом: «Достоин ли? Нет ли в биографии черных пятен? Колебался ли всегда только вместе с колебаниями генеральной линии или же допускал недопустимую самостоятельность в этом вопросе?»
Поэтому в настоящее время есть смысл говорить только о трех кандидатах из списка. Поскольку они не просто «веточки новой метлы», но и насквозь «свои веточки». И первым здесь речь о Хосейне Амире Абдоллахияне, поскольку сомнения в том, что главою иранской дипломатии станет именно он, практически отсутствуют. Личность известная и видная, занимал пост заместителя министра иностранных дел и при Махмуде Ахмадинежаде, и первые три года президентского срока Хасана Рухани.
56-летний дипломат имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции, движением Хезболла и другими иранскими прокси по всему Ближнему Востоку. Умеет быть жестким – но, если нужно, вполне гибок. Прагматик до мозга костей и крайне негативно относится к внешнеполитическому курсу своего предшественника, Джавада Зарифа, которого в свое время прямо обвинял в провале внешнеполитического курса Ирана в Центральной Азии и на Южном Кавказе, а также в Европе.
Что немаловажно – Абдоллахиян был близким другом Касема Сулеймани, а кроме того, пользуется значительным авторитетом в Европе, где, пусть и сквозь зубы, но его авторитет по Ближнему Востоку, Леванту и Ираку оценивают весьма высоко.
Не вызывает сомнений также и то, что пост министра разведки займет Эсмаил Хатиб, который работал бок о бок с Раиси свыше 20 лет. То возглавляя контрразведку судебной системы Ирана, то главного директора по безопасности в администрации святынь (holy shrine) в Мешхеде. Также служил в офисе Верховного лидера. Надо думать – тоже на должностях, связанных с разведкой и контрразведкой.
Особо примечательно здесь то, что с 1980-го по начало 1990-х он служил на руководящих должностях в разведывательном управлении Корпуса стражей исламской революции. И в этом отношении его назначение главой иранской разведки, традиционно конкурировавшей с КСИР, вполне может рассматриваться как намерение Раиси – естественно, с одобрения Верховного лидера, без него в этой сфере и комар не чихнет – провести серьезные реформы в министерстве разведки. Деятельность которого вызывает все больше нареканий руководства Ирана из-за целой серии провалов за последние годы.
И, наконец, еще одна бесспорная кандидатура – генерал КСИР Ахмад Вахиди, стоявший у истоков разведки Корпуса стражей Исламской революции и легендарной службы «Аль-Кодс», близкий друг Касема Сулеймани и министр обороны при Махмуде Ахмадинежаде, возглавит Министерство внутренних дел Ирана. В свое время на него был выдан международный ордер на арест по обвинению во взрыве бомбы в еврейском центре в Буэнос-Айресе в 1994 году (85 погибших).
Также он находится под санкциями ЕС за его роль в ядерной программе Ирана – есть основания предполагать, что именно он, вместе с Касемом Сулеймани создавали сеть «серых рыцарей» в Европе, организацию, которая позволяла обходить международные санкции в отношении ядерной программы и доступа к новейшим технологиям.
Словом, что в дипломатии, что в сфере безопасности новая команда президента в Иране подобралась из людей весьма серьезных, жестких и прагматичных, заточенных под результат. С такими Западу – скучно не будет…