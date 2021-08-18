Эрдоган высказался неопределенно об участии Турции в Кабульском аэропорту
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в органах безопасности Турции распространило сообщение об отказе Анкары от обязательства обеспечения безопасности аэропорта в Кабуле.
Турецкие журналисты попросили президента Эрдогана прокомментировать текущую ситуацию вокруг участия турецкого контингента в обеспечении безопасности кабульского аэропорта.
По словам Эрдогана, Анкара строит свои планы в соответствии с “новыми реалиями на местах”, исходя из которых продолжает переговоры по данному вопросу.
Он подчеркнул, что обеспечение “безопасности и спокойствия” турецких граждан в Афганистане является для Анкары первостепенной задачей.