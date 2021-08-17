Сговор США с талибами

Еще до захвата Кабула представители "Талибана" обещали позволить находящимся в Афганистане американцам добраться до аэропорта. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"По линии Госдепартамента "Талибан" гарантировал безопасный путь к аэропорту американским гражданам, имеющим паспорт США", - цитирует генерала ТАСС.

Марк Милли констатировал, что талибы находятся на территории аэропорта и за его пределами, но "не вмешиваются в операции", которые проводят американские военные.