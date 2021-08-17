Более 1000 человек убиты в Мьянме

Количество убитых со времени установления в Мьянме военной диктатуры – за полгода, превысило 1000 человек. Как сообщает Jerusalem Post, представитель правящей хунты не ответил на запрос прокомментировать ситуацию.

Соединенные Штаты обвинили военных генералов Мьянмы в том, что они перенесли дату проведения выборов и затягивают время для укрепление своей власти. Госсекретарь Энтони Блинкен призвал Ассоциацию наций Юго-Восточной Азии (АСЕАН) активизировать усилия по разрешению политических беспорядков в Мьянме.