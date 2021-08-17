В России разбился военный самолет

В Астраханской области потерпел катастрофу истребитель МиГ-29. Как заявляет Минобороны России, летчик МиГ-29 погиб, самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук, полет выполнялся без боекомплекта.