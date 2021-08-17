В России разбился военный самолет
В Астраханской области потерпел катастрофу истребитель МиГ-29. Как заявляет Минобороны России, летчик МиГ-29 погиб, самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук, полет выполнялся без боекомплекта.
В Астраханской области потерпел катастрофу истребитель МиГ-29. Как заявляет Минобороны России, летчик МиГ-29 погиб, самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук, полет выполнялся без боекомплекта.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.