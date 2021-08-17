Николай Патрушев: «Россия не введет войска в Афганистан»

По словам секретаря Совбеза, Россия будет делать акцент в первую очередь на политико-дипломатические усилия, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем.

Предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет, власти России готовы на диалог с теми силами в стране, которые будут опираться на волю народа и строить благополучное государство. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в интервью газете "Известия".

«Для этих целей, в частности создан московский формат консультаций по Афганистану, который "успешно функционирует". Кроме того, большое значение отводим координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию", - добавил Н.Патрушев.

Патрушев подчеркнул, что Россия заинтересована "в мирном, едином, развивающемся Афганистане, с территории которого не станут исходить угрозы региону". "Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям и работать над превращением Афганистана в нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство", - резюмировал секретарь Совбеза РФ.

Наряду с этим, Николай Патрушев предрек Украине судьбу Афганистана. «США накачивают Украину ненужным американцам вооружением и поддерживают рост экстремизма, наркотрафика и межнациональной розни. Спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках", - добавил секретарь Совбеза РФ.

Вместе с этим секретарь Совбеза осудил попытки вмешательства США во внутренние дела России через своих политтехнологов и НКО с целью нагнетания напряженности в российском обществе. «Эти задачи у Вашингтона остаются», - ответил он на вопрос, пытаются ли США вмешиваться во внутренние дела России.

По словам Патрушева, "целый легион американских политтехнологов и неправительственных организаций пытается влиять на избирательные кампании в России для продвижения во власть агентов влияния, стремясь нагнетать для этого социальную напряженность в обществе".