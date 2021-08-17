Опасения Патрушева: Активность террористов из Афганистана может перейти в Иран и Среднюю Азию

«Реально же за время присутствия американских войск число террористических актов выросло в Афганистане в разы. На его земле себя вольготно чувствуют "Аль-Каида"*, ИГИЛ*, "Исламское движение Восточного Туркестана"* и другие террористические группировки, которые рассматривают афганскую территорию в качестве базы для последующего переноса активности в государства Центральной Азии, в китайский Синьцзян, на север Ирана, в направлении Индии, создавая в этих государствах "спящие ячейки", - заявил в своем нашумевшем интервью газете «Новые Известия» секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Патрушев обвинил США в создании нарколаборатории глобального масштаба: "Вместо борьбы с наркотрафиком за два десятилетия военно-политического управления Афганистаном США реализовали в нем проект создания нарколаборатории глобального масштаба. Производство опиатов увеличилось более чем в 40 раз".

По его словам, Запад так и не смог обучить военному делу армию, полицию и спецслужбы Афганистана. "Морально и психологически разложенные вооруженные силы сдавались без боя", - отметил Патрушев.

Тратив огромные суммы на содержание своих войск, США при этом не создавали объекты социальной инфраструктуры и гражданские предприятия, указал секретарь Совбеза РФ. "Простым афганцам осталась только разруха, развитие самой страны отброшено на десятилетия назад", - резюмировал Патрушев.