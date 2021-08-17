Патрушев обвинил разведку США и Великобритании в некомпетентности

Нынешняя ситуация в Афганистане отчасти стала результатом того, что разведки США и других членов НАТО некомпетентно работали с информацией по этой стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Уверенность военного и политического руководства США и их союзников в том, что они полностью контролировали ситуацию в Афганистане, привела к незнанию и недооценке реальной обстановки", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".

"Отчасти это результат некомпетентности разведывательных служб США, Англии и других стран НАТО, которые, видимо, недостаточно целенаправленно подходили к сбору и анализу информации, либо некачественно работали с ней. Такие же просчеты допускались и в других регионах мира, включая Ближний Восток, в том числе в Сирии, Ираке, Ливии", - добавил Патрушев.