Барду спасли от мусора по следам наших выступлений, фото
Сотрудники Государственной службы экологической безопасности расследовали жалобы о скоплении мусора в городе Барда.
Как заявил haqqin.az начальник Государственной службы экологической безопасности Рамал Багиров, было установлено, что из-за нехватки мусорных контейнеров мусор скапливался в различных частях города.
«Территории, где скапливался мусор, очищены сотрудниками коммунальных служб города», - сказал он.
Рамал Багиров добавил, что во избежание повторения подобной ситуации, даны поручения об установке дополнительных контейнеров в городе.
Напомним, что накануне haqqin.az писал о том, что город Барда находится на грани экологического бедствия. Улицы города буквально завалены мусором, который долгое время никто не убирает. Более того,под воздействием сильной жары мусор разлагается и по всему городу распространяется жуткое зловоние.