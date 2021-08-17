Пакистан выпустил из тюрьмы одного из лидеров-оппозиционеров «Талибана»
Правительство Пакистана освободило из тюрьмы лидера оппозиционной группировки движения "Талибан" муллу Мухаммада Расула, сообщило сегодня афганское информагентство Pajhwok.
Летом 2015 года, когда официально было объявлено о смерти основателя и лидера движения "Талибан" муллы Мухаммад Умара, один из его заместителей мулла Ахтар Мансур объявил себя преемником. С этим не согласились ряд лидеров движения, в том числе мулла Мухаммад Расул, который возглавил оппозиционную группу. В марте 2016 года Расул был арестован пакистанскими властями. Чуть позже, 22 мая, Мансур был убит ударом с американских беспилотников, напоминает Интерфакс.