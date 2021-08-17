В ВОЗ рассказали, что спасает от смерти при заражении «дельтой»

Вакцинация предотвращает тяжелое течение заболевания и летальные исходы при заражении "дельта"-штаммом коронавируса, утверждает главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

"Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого течения заболевания и смертей от варианта "дельта", - отметила она.

В свою очередь эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове указала на то, что даже в тех странах, где уровень вакцинации высок, штамм "дельта" циркулирует в тех сообществах, где меньше вакцинированных людей и где не соблюдаются меры по ограничению распространения инфекции.

Сваминатан добавила, что ВОЗ на данный момент не видит необходимости в дополнительных дозах вакцины от COVID-19. "Их применение не должно являться приоритетом", - подчеркнула она.