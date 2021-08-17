Финансист назвал валюту, которая вытеснит биткоин

Полноценной альтернативой биткоину на мировом рынке может стать только американский доллар США, сказал в интервью агентству ПРАЙМ директор по маркетингу криптовалютного пула «РОЙ Клуб» Сергей Ордин.

По словам российского эксперта, в настоящее время доллар является валютой международных расчётов и крупнейших в мире фондовых площадок — американских New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ. Он оставался непоколебимым до 2008-2009 годов, когда Федеральная резервная система включила печатный станок, чтобы справиться с последствиями ипотечного кризиса. Тогда и родился биткоин.