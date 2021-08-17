Генерал Милли: никто не ожидал, что 300-тысячная афганская армия испарится за 11 дней

Американская разведка не докладывала руководству Пентагона о том, что силы безопасности Афганистана так быстро сдадут позиции в сражениях с движением «Талибан», заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

«Позвольте мне высказаться по поводу разведки, потому что я вижу в новостях сообщения о том, что были предупреждения о скором падении сил безопасности Афганистана под напором талибов. Я очень хорошо знаком с разведданными, а на войне никогда ничего нельзя сказать наверняка, но я могу сказать вам, что, насколько мне известно, нет отчетов, в которых бы прогнозировалось, что афганские силы безопасности численностью 300 тыс. человек испарятся за 11 дней с 6 августа по 16 августа с захватом талибами 34 провинций и столицы Кабула», – приводит слова Милли ТАСС.

Милли утверждает, что американская разведка якобы «ясно указывала на возможность нескольких сценариев»: одним из них был «прямой захват власти талибами после скорого падения афганских сил безопасности и правительства», второй – «гражданская война», третий – «урегулирование путем переговоров».

«Однако сроки реализации сценария «скорого падения» сильно варьировались и составляли недели, месяцы и даже годы после нашего вывода войск», – пояснил Милли.