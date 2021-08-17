Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении бывшего спикера парламента Арарата Мирзояна министром иностранных дел страны.

До этого назначения обязанности главы МИД Армении исполнял бывший секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

"Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно статье 150 Конституции, назначить Арарата Мирзояна на должность министра иностранных дел Армении", - говорится в документе, опубликованном на сайте президента.

Мирзоян – один из основателей партии "Гражданский договор", которую возглавляет действующий премьер-министр страны Никол Пашинян. Активный участник протестного движения под руководством Пашиняна в апреле-мае 2018 года, один из ближайших соратников армянского премьера. В январе 2019 года был избран спикером парламента. На досрочных выборах в июне 2021 года был в списке правящей партии "Гражданский договор".

Отметим, что должность главы МИД Армении оставалась вакантной с мая этого года, когда Армен Саркисян подписал указ об освобождении Ары Айвазяна от должности главы МИД. В июне же были отправлены в отставку и заместители министра иностранных дел.