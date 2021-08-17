Пекин одобрил планы талибов по развитию Афганистана

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу одобрительно высказался по поводу объявленной движением «Талибан» стратегии развития Афганистана, сообщил МИД КНР.

«Официальный представитель «Талибана» заявил о создании в Афганистане толерантного правительства – эта страна больше не будет центром производства опиума и продажи наркотиков. Это шаг в правильном направлении», – приводит слова Ван И ТАСС.

Глава МИД КНР уточнил, что Пекин одобряет позицию талибов, которые намерены не допустить, чтобы отдельные страны использовали афганскую территорию для угрозы другим государствам. «Это обнадеживающее заявление, и мы надеемся, что его подкрепят конкретные действия», – добавил он.

По словам Ван И, дальнейшее развитие событий в Афганистане зависит от «Талибана». «Руководство талибов выразило намерение приступить к решению существующих проблем в соответствии с чаяниями народа – это хороший знак», – подчеркнул китайский министр.