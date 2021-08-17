Пять человек, которые руководят "Талибаном"

1. Хайбатулла Ахундзада

Третий после муллы Омара (умер, как считается, в 2013 году) и Ахтара Мансура (убит в 2016 году) верховный командующий талибов. Занял свой нынешний пост в мае 2016 года. Имеет репутацию скорее богослова, нежели военного. Родился в южной провинции Кандагар, по неподтвержденным данным, в 1961 году. Его отец был сельским имамом. В 1980-х годах вступил в ополчение, воевавшее с советскими войсками, но непосредственно в боях не участвовал. Затем переехал с семьей в Пакистан, обосновался в городе Кветта на севере страны и поступил там в медресе. В 1994 году примкнул к "Талибану". Во время первого правления талибов (1996-2001) возглавлял один из шариатских судов. Тогда талибы запретили телевидение, кино, музыку, косметику, спорт и посещение школы девочками старше 10 лет. Практиковались побивание камнями, отсечение рук и публичные порки. Лидер талибов почти не появляется не публике и не делает заявлений. Среди самих талибов считается жестким консерватором. В начале августа представитель талибов Забихулла Муджахид подтвердил, что Ахундзада возглавляет движение и является высшим авторитетом по всем вопросам.

2. Абдул Гани Барадар

Заместитель Ахундзады по политическим делам. Один из четырех сооснователей "Талибана". Главный дипломат и публичное лицо движения. Именно он выступил с официальным заявлением о победе талибов. Родился в 1968 году провинции Урузган в центральной части Афганистана. Участвовал в сопротивлении советскому вторжению и еще тогда познакомился с муллой Омаром и, как сообщалось, женился на его сестре. После вывода советских войск основал медресе в Кандагаре. В первом правительстве талибов занимал пост замминистра обороны. В дальнейшем, по имеющимся данным, играл важную роль в планировании боевых действий и терактов и отвечал за их финансирование. В феврале 2010 года был задержан в ходе американо-пакистанской совместной операции в Карачи. Восемь лет провел в пакистанской тюрьме, был освобожден в рамках начавшегося мирного процесса. С января 2019 года практически безвыездно находился в столице Катара Дохе, где возглавлял делегацию талибов на переговорах с американцами и 29 февраля 2020 года подписал мирное соглашение с госсекретарем США Майком Помпео. Разговаривал по телефону с Дональдом Трампом, встречался с министрами иностранных дел Китая и России Ваном И и Сергеем Лавровым. Осведомленные люди характеризуют Барадара как спокойного дипломата, который говорит только по существу, и человека с большими амбициями.