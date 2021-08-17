Для подачи заявления необходимо зарегистрироваться на портале https://portal.edu.az/, и в созданном кабинете выбрать "Регистрация в высшие и средние специальные учебные заведения". На открывшейся странице в соответствующую строку необходимо ввести личную информацию и информацию о приеме, предоставить информацию о социальных пособиях и оплатить обучение.

С 18 августа стартовала электронная регистрация в образовательные учреждения лиц, успешно прошедших второй тур поступления в магистратуру (успешно выбрав специальности в рамках дополнительного размещения, осуществляемого Государственным экзаменационным центром).

Более подробная информация о процессе регистрации представлена в инструкции. Процесс регистрации завершится 24 августа в 23:59, после чего отправить заявку будет невозможно.

Благодаря электронной регистрации студенты могут быстрее регистрироваться, не посещая при этом учебное заведение, онлайн оплачивать обучение, получать социальные пособия (относится к тем, кто зачислен на платной основе), а поступившие по госзаказу смогут оперативно воспользоваться возможностями для получения стипендий, как минимум вдвое превышающих размер стипендий, установленных законодательством.