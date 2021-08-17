Эмираты рассказали об «историческом характере» переговоров с Эрдоганом

Вопросы двусторонних отношений и региональную проблематику обсудили накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и советник ОАЭ по национальной безопасности шейх Тахнун бен Заида Аль Нахайан, сообщило Anadolu со ссылкой на Управление по связям с общественностью АП Турции.

Согласно сообщению, также состоялся обмен мнениями относительно возможностей для инвестиций со стороны компаний из ОАЭ в турецкую экономику.

Анвар Гаргаш, дипломатический советник президента ОАЭ, заявил в Twitter, что переговоры прошли в позитивной атмосфере и носили "исторический характер". "Основное внимание на встрече было уделено сотрудничеству и экономическому партнерству между ОАЭ и Турцией", - сказал он.