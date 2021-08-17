На боевом посту одной из воинских частей, дислоцированных на юго-восточном направлении Армении, нашли тела трех армянских военнослужащих с огнестрельными ранениями. Об этом сообщила пресс-служба армянского Минобороны.

Согласно официальной информации, 19 августа около 02:15 на охраняемой территории одной из воинских частей были обнаружены тела Мурада Мурадяна (2002 г.р.), Левона Арутюняна (2002 г.р.) и Гора Саакяна (2002 г.р.).

Чуть позже армянское военное ведомство заявило, что смерть трех военнослужащих не связана с действиями ВС Азербайджана. В Минобороны отметили, что "для выяснения обстоятельств случившегося сейчас идут следственные действия. По данным на этот момент, произошедшее не имеет отношения к действиям азербайджанской армии".