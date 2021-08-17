Застреливший супругу судья Ахмедов предстал перед судом

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу в отношении бывшего судьи Сабунчинского районного суда Фагана Ахмедова, обвиняемого в убийстве своей жены.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе процесса были уточнены анкетные данные обвиняемого. Судебное заседание назначено на 12:00 26 августа.

Напомним, трагедия произошла ночью 30 мая 2021 года в жилом массиве Ляиш Баглары поселка Нардаран. В ходе семейной ссоры Фаган Ахмедов достал принадлежащее ему охотничье ружье и застрелил свою супругу Парвану Ахмедову. В отношении Ахмедова возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства, решением суда он арестован.

