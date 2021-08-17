Лидер талибов приказал освободить всех политзаключенных
Лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада приказал освободить из тюрем в Афганистане политических заключенных, заявил представитель талибов Кари Юсуф Ахмади.
«Верховный лидер Исламского Эмирата шейх Аль-Хадис Хайбатулла Ахундзада (Хафизулла) приказал освободить политических заключенных из всех тюрем. Губернаторы провинций безоговорочно освободят всех политических заключенных низкого и высокого рангов из тюрем страны и с завтрашнего дня передадут их семьям», – сообщил Ахмади, передает РИА Новости.