Волонтеры ASAN и Coca-Cola отметили пятилетие сотрудничества

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Накануне было отмечено пятилетие сотрудничества волонтеров ASAN и компании Coca-Cola. На мероприятии «Пять лет вместе в целях развития» была дана подробная информация о реализованных в рамках сотрудничества проектах, а также организована по этому поводу выставка картин.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана Джейхун Салманов, директор по связям с общественностью и коммуникациям компании Coca-Cola по Кавказу и Центральной Азии Эльшад Фарзалиев, председатель организации «Волонтеры ASAN» Эмилия Байрамова, представители государственных структур, компаний и волонтёры.

Директор компании Coca-Cola по связям с общественностью и коммуникациям на Кавказе и в Центральной Азии Эльшад Фарзалиев рассказал о сотрудничестве с организацией «Волонтёры ASAN»: «Сегодня мы отмечаем 5-ю годовщину сотрудничества между компанией Coca-Cola и организацией «Волонтёры ASAN». Состоялась демонстрация различных проектов, которые мы совместно реализовали. Вместе с организацией «Волонтёры ASAN» в Азербайджане реализован ряд проектов в экологической, гуманитарной и социальной сферах. Будучи социально ответственной компанией, Coca-Cola придаёт большое значение развитию общества, и в этой связи выделяет средства и поддерживает проекты. И эта поддержка оказывается посредством своих ценных сотрудников и партнеров».

«Волонтеры ASAN» и Coca-Cola с 2016 года активно сотрудничают в сфере экологических, социальных и гуманитарных проектов. В рамках этого сотрудничества ежегодно во вторую субботу сентября проводятся акции «Защитим Каспийское море», посвящённые Международному дню очистки побережья, с целью улучшения экологической ситуации в нашей стране, просвещения населения и агитации принципов ответственного отношения к окружающей среде. В то же время пилотный проект «Чистый Сумгаит», направленный на содействие сортировке и переработке упаковочных отходов, является частью сотрудничества партнёров в экологической деятельности.

Кроме того, в целях укрепления потенциала занятости женщин в Азербайджане, включая трудоустройство женщин и девочек проживающих в регионах, а также повышения их предпринимательских навыков, волонтёрами ASAN был инициирован проект AIM-W, поддержанный Фондом Coca-Cola. В 2019-2021 годах этот проект охватил 6 экономических зон, таких как Гянджа, Мингячевир, Губа, Сумгаит, Шеки и Шемаха, которые имеют высокий туристический потенциал. Всего в более чем 40 тренингах приняли участие более 2000 женщин. Компания Coca-Cola была награждена премией госсекретаря США 2020 года за превосходные корпоративные показатели по усилиям в области расширения экономических возможностей азербайджанских женщин и привлечению их к предпринимательской деятельности.