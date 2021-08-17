Где в Азербайджане больше всего инфицированных коронавирусом
В Азербайджане больше всего зараженных коронавирусом приходится на долю Баку – 54,8 процента, сообщает сайт www.koronavirus.info.az
Согласно сообщению, на втором месте по уровню инфицирования - Апшеронский район (13 процентов). Далее следуют низменные районы (11,7 процента), Гянджа-Газахская зона (6,9 процента), Губа-Хачмазский регион (3,1 процента), Шеки-Загатальский регион (3,9 процента), Ленкораньский район (2,5 процента), Верхний Карабах (1,4 процента) и Нагорный Ширван (2,3 процента).
Меньше всего инфицированных COVID-19 в Нахчыване - 0,008 процента.
22 процента инфицированных в Азербайджане - граждане в возрасте 30-39 лет, 18 процентов - 50-59 лет, три процента - в возрасте до девяти лет, два процента - старше 80 лет. 53 процента зараженных составляют женщины, 47 процентов - мужчины.