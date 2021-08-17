Марафон от Минтруда: трудоустроены сотни участников войны

Растет число работодателей, подключившихся к объявленному Министерством труда и социальной защиты населения «Марафону занятости» и тем самым поддержавших процесс трудоустройства членов семей шехидов и получивших ранения в Отечественной войне ветеранов.

Число участвующих в марафоне работодателей достигло уже 413 человек. Работодателями, представляющими 202 государственных и 211 частных предприятий, заявлено о 1854 вакансиях. По этим вакансиям уже 469 человек обеспечены работой. Из них 369 - ветераны, 100 – члены семей шехидов.

В настоящее время продолжается процесс выдачи направлений гражданам вышеуказанных категорий.

Зайдя по ссылке https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu, желающие присоединиться к марафону работодатели могут заявить о своих вакансиях, а находящиеся в поисках работы члены семей шехидов и ветераны Отечественной войны - оставить свои данные.

Давайте вместе поддержим наших героев в их трудоустройстве!