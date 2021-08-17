Чавушоглу рассказал о контактах Турции с талибами

Турция контактирует с движением «Талибан» в Афганистане по различным каналам, сообщил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Анкара контактирует с талибами, будь то через Кабул, или через Доху. И эти контакты необходимы», - отметил глава турецкой дипломатии, напомнив, что представители политического крыла «Талибан» получили приглашение посетить Турцию еще до того, как боевики движения вошли в Кабул.

Чавушоглу отметил, что в настоящее время глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла, лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр и бывший президент страны Хамид Карзай ведут переговоры с руководством «Талибана» по формированию правительства с участием других влиятельных афганцев.

По словам турецкого министра, на данный момент приоритетом для бывших афганских властей является именно этот вопрос.

Чавушоглу также оценил возможность признания Анкарой нового правительства, которое будет сформировано в Афганистане. «Талибы обещали сформировать инклюзивное правительство. Нам нужно посмотреть, будет ли действительно сформировано инклюзивное правительство или нет. Турция будет действовать вместе с международным сообществом», - сказал министр.