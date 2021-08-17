ИГИЛ захватило город в Сомали

Боевики "Исламского государства" захватили в штате Пунтленд на северо-востоке Сомали город Балидхидин. Об этом сообщил в четверг сомалийский новостной портал Garowe Online.

Согласно информации, отряды террористов вошли в город 18 августа после упорных боев с правительственными частями. Власти штата Пунтленд объявили, что убит глава администрации района.

Портал отмечает, что Балидхидин стал первым в Сомали городом, который попал под контроль структур, входящих в ИГ.

Первые ячейки ИГ появились на северо-востоке Сомали в 2015 году. До нынешнего захвата города боевики в основном действовали в горах Голис, где находятся их базы. Эксперты оценивают их численность в 400 боевиков.