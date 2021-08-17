Пресс-секретарь талибов случайно дал интервью израильскому каналу

Пресс-секретарь движения «Талибан» Сухейль Шахин случайно дал интервью израильскому телеканалу «Кан 11». Шахин утверждает, что, если бы знал, что говорит с представителем израильского СМИ, отказался бы от интервью, сообщает Times of Israel.

Согласно сообщению, опубликованное во вторник интервью удивило многих читателей. При этом его автор, журналист Рой Кайс назвал Шахину свой канал, но не уточнил, из какой он страны.

В интервью израильскому телеканалу Шахин заявил, что «Талибан» будет защищать немусульманские меньшинства в Афганистане. В том числе это касается Зебулона Симантова, единственного еврея, живущего в стране. Шахин сказал, что «Талибан» не связан с палестинским движением ХАМАС, которое выступает против Израиля.

Спустя несколько часов после публикации Шахин написал в Twitter, что не знал, с кем говорил. «С тех пор как власть в Афганистане перешла в руки Исламского Эмирата, я дал очень много интервью самым разным журналистам. Представься он корреспондентом израильского СМИ, я бы отказался говорить с ним», — словно оправдывается пресс-секретарь боевиков.