Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане
Завтра, 20 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове переменная облачность, северный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем - 35-38, в Баку ночью - 23-25, днем - 35-37 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 30-35 процентов.
На северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 27-28 градусов.
Завтра в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.