Глава европейской дипломатии сравнил с катастрофой ситуацию в Афганистане

Последние события в Афганистане стали катастрофой для доверия к Западу в мире, западные разведки не могли этого предвидеть, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Выступая на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития, Боррель заявил, что развитие ситуации стало неожиданным и для пришедшего к власти движения «Талибан».

«Это катастрофа и кошмар для афганского народа и для доверия Западу в мире. Где были наши разведки, которые не смогли этого предусмотреть. Я уверен, что даже «Талибан» не мог этого предвидеть», – заявил он, передает ТАСС.

При этом Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю установить контроль над ситуацией в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула.

В свою очередь глава комитета Европарламента по развитию Томас Тобе заявил, что до 18 млн человек нуждаются в помощи в Афганистане, 4 млн стали беженцами.