Самед Сеидов, глава Комитета Милли Меджлиса по международным делам, специально для haqqin.az 14:01

Крах Британской империи в Афганистане мне, по понятным причинам, увидеть не удалось, но крушение Советского Союза и бегство США из Афганистана произошло на моих глазах... Учёные и политологи уже называют эту страну «могильщиком империй» и пожалуй с ними можно согласиться, но лишь частично. Почему? Да потому, что Афганистан — это лишь триггер, спусковой механизм, ускоряющий процессы, которые уже давно шли или идут в вышеуказанных государствах.

Воровство и справедливость Всем кажется странным, как террористическая организация «Талибан», наводившая с 1996 по 2001-й годы ужас на всё человечество своим радикализмом, в считанные дни, практически без сопротивления, захватила весь Афганистан. Даже президент Дж. Байден в своем обращении неоднократно подчёркивал, что ни созданная Вашингтоном армия, ни афганское правительство, ни народ, не оказали серьезного сопротивления талибам. Как? Как же вкусившие свободу, получившие образование в лучших университетах мира, мечтающие о демократии и обладающие всем необходимым для защиты этих ценностей люди, так легко и без всякого сопротивления отдались в руки мракобесию и террору? Как вышеназванная 300-тысячная армия без единого выстрела сложила оружие перед относительно небольшой группировкой талибов. Ответы на эти вопросы не простые, но их следует найти и дать! То, что произошло в Афганистане — это не только и не столько победа талибов, сколько молчаливое согласие народа на разрушение, крушение, обвал ненавистного, коррупционного и марионеточного режима, созданного американцами. Разве вас не поражает то, о чем больше всего говорят в первые дни прихода к власти на своих пресс-конференциях талибы? Они не говорят об исламе, они не говорят о законах шариата, они говорят о социальной справедливости в обществе. Именно справедливость стала предметом их главного внимания, и это не случайно. Её величества справедливости больше всего не хватало в Афганистана, её тщетно искали, но не могли найти миллионы бедствующих афганцев у своих властей, и о ней – о справедливости молили они в своих просьбах к Аллаху.

К сожалению, афганские власти, как оказалось, на протяжении 20 лет использовали ценности демократии, прав человека и верховенства закона, как ширму, которая в виде знамени борьбы с терроризмом позволяла им заниматься банальным разворовыванием, как богатств Афганистана, так и бюджета самих США и их союзников. Видеокадры убегающего и бросающего на произвол судьбы свою страну президента Гани, который, по словам очевидцев, прихватил с собой 160 миллионов долларов, лишнее тому подтверждение. Общественный договор по-афгански И теперь, мы подходим к главному вопросу: могли ли власти в Афганистане, погрязшие в тотальной коррупции, стать значимой политической силой без покровительства влиятельных кругов внутри самой антитерротистической коалиции. Конечно нет. Неслучайно, сегодня в США, да и в европейских столицах все громче звучат голоса тех, кто призывает к расследованию процесса финансирования контртеррористической операции в Афганистане. Деятельность этих влиятельных сил можно выделить в особый политический вид коррумпированности; не банальный и простой, сводящийся к взяткам и откатам, или поборам, а в другой, «цивилизованный» вид коррупции. Он получил свое развитие и стал широко применяться в мировой политике лоббистами интересов коллективного Запада вскоре после Второй Мировой войны. Это вид коррупции, в основе которого, лежит «продажа» не материальных, а духовных, общечеловеческих ценностей, которых дельцы от демократии «приватизировав», представляли миру, как исключительные плоды их собственной европейской цивилизации. Да-да, вы не ослышались, и я не сделал ошибку в описании. Это - коррупция, построенная на продаже права на нелегитимное использование, незаконное тиражирование, нецелевое и неадекватное применение высших ценностей демократии, прав человека, верховенства закона, толерантности и так далее... Это современная форма «демократической индульгенции» грехопадения режимов, забывших про собственный народ и проводящих интересы и политику коллективного Запада, посредством приписывания им демократического ярлыка, при их полной неадекватности и абсолютной коррумпированности.

Для этих целей могут быть задействованы все средства; как государственные, так и неправительственные. Могут быть использованы армия и флот, разведка и специальные операции, НПО и различные общественные объединения, международные организации, СМИ, интернет и даже искусственный интеллект. Этим структурам выделяются миллиарды и даже триллионы долларов. Именно так происходило в Афганистане, в котором огромная и главная часть всех выделяемых для Афганистана денег, как выясняется, не доходила до конкретных афганцев. Деньги, в виде расходов на проживание и бесконечные авиабилеты, в виде громадных зарплат и бонусов за мнимую опасность, через гранты и субсидии оседали в карманах представителей этих же вышеназванных структур и организаций. Ну, а чтобы правительство не возражало и не позволяло афганцам возмущаться тем, что, пользуясь их бедственным положением эти структуры наживаются на них, местным властям «разрешили» воровать, коррумпироваться, закрывая глаза на их поведения и доходы. Это делало весь управленческий аппарат страны послушным и управляемым, но ненавидимым со стороны народа и контингентом.

Так, под видом борьбы с террором сотни миллионов и миллиардов долларов выделялись в качестве грантов для, так называемых, выборов, тренингов, псевдообразовательных программ… На глазах у нищенствующих афганцев строились не заводы и фабрики, не больницы и школы, а бары и рестораны, шикарные магазины и отели, дворцы и виллы, доставляя бедным людям невероятную боль и вызывая справедливое возмущение. К несчастью, у афганского народа не было и альтернативы на выбор, ведь режим Талибана, правивший в стране с 1996-го по 2001-й годы, забивая камнями женщин, закрывая школы, отрезая головы, руки и совершая иные невероятные по своей бесчеловечности преступления, наглядно показал свою суть. С одной стороны, афганцы столкнулись с вопиющей социальной несправедливостью и коррумпированностью властей, доведшей афганский народ до безысходности, а с другой - с фанатичными головорезами. Из этих двух зол вместо афганского народа сделал выбор Талибан. Безысходность, обездоленность, нищета, как следствие ужасающей социальной несправедливости в афганском обществе, стали козырными картами Талибана, который понял, что знамя борьбы за исламский эмират должно отражать не только шахаду, но и стать символом борьбы за социальную справедливость и равенство всего народа. Как это часто происходило в истории, политика гегемона и разрушила его! Коллективный Запад создал не только марионеточное правительство, которое воруя, предназначенные для народа средства, закрывая глаза на многомиллиардные бессмысленные расходы США и их союзников, порадило «новый социально ориентированный» Талибан. Такого в истории ещё не было; террористическая организация, использовала для достижения собственных целей социальную несправедливость в обществе, созданную самым мощным апологетом справедливости и демократии в государственном управлении – коллективным Западом. И как только слоган «свободу от оккупантов во имя ислама!», который Талибан взял на вооружение унифицировался со слоганом «свободу от оккупантов во имя справедливости!» двери перед этой, признанной во всем мире террористической, организацией распахнулись в Афганистане сами по себе.