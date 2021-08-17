Пакистан перекрывает границу с Афганистаном

Пакистан закрыл свою сторону границы с Афганистаном еще до захвата власти талибами. Но спустя несколько дней ее вновь открыли для торговли и ограниченного пешеходного движения, пишет Русская служба BBC.

Пограничный переход Торхам на протяжении десятилетий был основным маршрутом, по которому афганцы попадали в Пакистан. Обычно границу ежедневно пересекали 6-7 тысяч человек. Сегодня на афганской стороне границы их всего несколько десятков – талибы взяли Торхам под свой контроль, отмечается в сообщении. Попасть в Пакистан могут лишь торговцы и обладатели действующего разрешения.

Пакистан возводит заборы на границе уже в течение нескольких месяцев. Все пограничные переходы в настоящее время полностью укомплектованы персоналом, так что попасть в Пакистан без согласия правительства практически невозможно.

Представители службы безопасности Пакистана заявляют, что не хотят, чтобы боевики просачивались в страну под видом мирных жителей.