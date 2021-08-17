Евросоюз признал COVID-сертификаты Турции и Украины
Евросоюз будет признавать с завтрашнего дня COVID-сертификаты, выданные в Украине, Турции и Северной Македонии, сообщает Еврокомиссия.
"Комиссия приняла сегодня три решения об эквивалентности для Северной Македонии, Турции и Украины. Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - говорится в пресс-релизе ЕК, который цитирует РИА Новости.