Байден не верит, что «Талибан» изменится

Президент США Джо Байден заявил, что не верит в то, что движение "Талибан", пришедшее к власти в Афганистане, претерпело какие-либо изменения.

На вопрос, изменился ли в его понимании "Талибан", Байден сказал: "Нет". "Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис из-за сомнений в том, хотят ли они выглядеть полноправным правительством в глазах международного сообщества. Я не уверен, что они хотят этого", - приводит ТАСС слова Байдена.

Как заявил президент США, никто не мог предположить, что Кабул будет взят талибами под контроль таким образом. "Если оглядываться назад на отчеты разведки, то консенсуса не было... Они говорили о том, что, вероятнее, это могло бы произойти ближе к концу года... Думаю, никто не предполагал, что Кабул будет взят", - сказал Байден.