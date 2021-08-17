Васиф Талыбов побывал на стратегических высотах Нахчывана фото
Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов побывал в регионах Тегекая и Сойуг, являющихся основными оборонительными укреплениями НАР, поинтересовался организацией службы в них и бытовыми условиями личного состава.
Как сообщает Nuhcixan.az, председатель Верховного Меджлиса заявил, что защита границ страны является основной задачей, стоящей перед армией: «Учитывая, что это также стратегическая территория, в 2014 году было принято решение о создании постов и организации службы. Вот уже почти 7 лет азербайджанские солдаты несут беспрерывную службу в сложных горных условиях, успешно выполняют боевые задачи».