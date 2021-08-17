The Times: уход США из Афганистана запускает новый виток Большой игры

Как отмечает британская газета, вывод американских войск из Афганистана привел к формированию «вакуума власти» в стране. На этом фоне политические соперники Вашингтона на международной арене — Россия и Китай — уже начали принимать меры, которые, как они надеются, помогут им сформировать новый, постамериканский мир.

Уход США из Афганистана спровоцировал новый виток Большой игры, которую мировые державы ведут за влияние в регионе. Об этом написало британское издание The Times.

Кроме того, определенные шаги пришлось сделать и соседствующим с Афганистаном странам, таким как Таджикистан и Узбекистан, которые «пришли в ужас» из-за сложившейся после ухода американцев ситуации.

Times пишет, что лидеры среднеазиатских стран опасаются, что Афганистан при власти движения «Талибан» превратится в своеобразный тематический парк для боевиков и станет плацдармом для радикальных исламистских группировок, которые начнут распространять свое влияние на соседние страны.

На этом фоне, отмечает издание, Россия уже предложила себя в качестве заградительного щита для своих южных соседей и провела целую серию военных учений совместно с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией. Это способствовало усилению ее политического влияния в регионе, которое Москва может использовать для того, чтобы усилить свои военные базы на территории данных государств и не допустить появления на них американцев.

Еще в ходе июньского саммита президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден, предположительно, обсуждали идею аренды Вашингтоном части российских военных баз в Средней Азии для возможности запускать разведывательные беспилотники над Афганистаном. Однако теперь «очевидно, о том, чтобы Соединенные Штаты наносили какие-либо удары с базы, которой управляют россияне, не может быть и речи», пишет издание.

По мнению The Times, Россия не даст США снова укрепить свое влияние в регионе после вывода войск, что, по сути, сделает ее «главным бенефициаром ухода Соединенных Штатов из Кабула». Однако, считает издание, Москве придется побороться за позиции в Средней Азии с Пекином, который также попытается получить максимальную выгоду из ситуации.